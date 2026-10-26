CityVote 2026: Live election results from across the GTA municipal elections

A person exits a polling station after voting in Toronto's municipal election, on Monday, Oct. 26, 2026. THE CANADIAN PRESS/Sammy Kogan The Canadian Press

By Meredith Bond

Posted October 26, 2026 3:35 pm.

Municipal elections are happening across Ontario today with exciting races cross the Greater Toronto Area (GTA). You can find all the results here as they are released.

Watch live coverage of CityVote on CityNews 24/7 starting at 7:30 p.m. ET.

Durham Region
Durham Region
MunicipalityWinnerIncumbentElected Councillors
AjaxShaun CollierRegional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
BrockMike JubbRegional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
ClaringtonAdrian FosterRegional Ward 1-2:
Regional Ward 3-4:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
OshawaDan CarterRegional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional Ward 4:
Ward 4:
Regional Ward 5:
Ward 5:
PickeringKevin AsheRegional Chair:
Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
ScugogWilma WottenRegional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
UxbridgeDave BartonRegional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
WhitbyElizabeth RoyRegional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:

Halton Region
Halton Region
MunicipalityWinnerIncumbentElected Councillors
BurlingtonMarianne Meed WardWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Halton HillsAnn LawlorRegional:
Regional:
Ward 1:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 4:
MiltonGordon KrantzRegional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional
Ward 4:
Ward 4:
OakvilleRob BurtonRegional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional
Ward 4:
Ward 4:
Regional Ward 5:
Ward 5:
Regional Ward 6:
Ward 6:
Regional Ward 7:
Ward 7:
Hamilton
Hamilton
MunicipalityWinnerIncumbentElected Councillors
HamiltonAndrea HorwathWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
Ward 9:
Ward 10:
Ward 11:
Ward 12:
Ward 13:
Ward 14:
Ward 15:
Peel Region
Peel Region
MunicipalityWinnerIncumbentElected Councillors
BramptonPatrick Brown
Regional Ward 1 and 5:
Ward 1 and 5:
Regional Ward 2 and 6:
Ward 2 and 6:
Regional Ward 3 and 4:
Ward 3 and 4:
Regional Ward 7 and 8:
Ward 7 and 8:
Regional Ward 9 and 10:
Ward 9 and 10:
CaledonAnnette GrovesRegional Ward 1,2,3:
Regional Ward 3,4,5:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
MississaugaCarolyn ParrishWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
Ward 9:
Ward 10:
Ward 11:
Toronto
Toronto
MunicipalityWinnerIncumbent
TorontoOlivia Chow
WardWinnerIncumbent
Ward 1 – Etobicoke NorthVincent Crisanti
Ward 2 – Etobicoke CentreStephen Holyday
Ward 3 – Etobicoke-LakeshoreAmber Morley
Ward 4 – Parkdale-High ParkGord Perks
Ward 5 – York South-WestonFrances Nunziata
Ward 6 – York CentreJames Pasternak
Ward 7 – Humber River-Black CreekAnthony Perruzza
Ward 8 – Eglinton-LawrenceMike Colle
Ward 9 – DavenportAlejandro Bravo
Ward 10 – Spadina-Fort YorkAusma Malik
Ward 11 – University-RosedaleDianne Saxe
Ward 12 – Toronto-St. Paul’sJosh Matlow
Ward 13 – Toronto CentreChris Moise
Ward 14 – Toronto-DanforthPaula Fletcher
Ward 15 – Don Valley WestRachel Chernos Lin
Ward 16 – Don Valley EastJon Burnside
Ward 17 – Don Valley NorthShelley Carroll
Ward 18 – WillowdaleLily Cheng
Ward 19 – Beaches-East YorkBrad Bradford
Ward 20 – Scarborough SouthwestParthi Kandavel
Ward 21 – Scarborough CentreMichael Thompson
Ward 22 – Scarborough-AgincourtNick Mantas
Ward 23 – Scarborough NorthJamaal Myers
Ward 24 – Scarborough-GuildwoodPaul Ainslie
Ward 25 – Scarborough-Rouge ParkNeethan Shan
York Region
York Region
MunicipalityWinnerIncumbentElected Councillors
AuroraTom MrakasWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
East GwillimburyVirginia HacksonWard 1:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 3:
GeorginaMargaret QuirkRegional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
King Steve PellegriniWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
MarkhamFrank ScarpittiRegional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
NewmarketJohn TaylorRegional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Richmond HillDavid WestRegional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
VaughanStephen Del DucaRegional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Whitchurch-StouffvilleIain LovattWard 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:

Data provided by Association of Muncipalities of Ontario

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