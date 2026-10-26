CityVote 2026: Live election results from across the GTA municipal elections
Posted October 26, 2026 3:35 pm.
Municipal elections are happening across Ontario today with exciting races cross the Greater Toronto Area (GTA). You can find all the results here as they are released.
Watch live coverage of CityVote on CityNews 24/7 starting at 7:30 p.m. ET.
Durham Region
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Elected Councillors
|Ajax
|Shaun Collier
|Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
|Brock
|Mike Jubb
|Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
|Clarington
|Adrian Foster
|Regional Ward 1-2:
Regional Ward 3-4:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
|Oshawa
|Dan Carter
|Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional Ward 4:
Ward 4:
Regional Ward 5:
Ward 5:
|Pickering
|Kevin Ashe
|Regional Chair:
Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
|Scugog
|Wilma Wotten
|Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
|Uxbridge
|Dave Barton
|Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
|Whitby
|Elizabeth Roy
|Regional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Halton Region
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Elected Councillors
|Burlington
|Marianne Meed Ward
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
|Halton Hills
|Ann Lawlor
|Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 4:
|Milton
|Gordon Krantz
|Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional
Ward 4:
Ward 4:
|Oakville
|Rob Burton
|Regional Ward 1:
Ward 1:
Regional Ward 2:
Ward 2:
Regional Ward 3:
Ward 3:
Regional
Ward 4:
Ward 4:
Regional Ward 5:
Ward 5:
Regional Ward 6:
Ward 6:
Regional Ward 7:
Ward 7:
Hamilton
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Elected Councillors
|Hamilton
|Andrea Horwath
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
Ward 9:
Ward 10:
Ward 11:
Ward 12:
Ward 13:
Ward 14:
Ward 15:
Peel Region
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Elected Councillors
|Brampton
|Patrick Brown
Regional Ward 1 and 5:
Ward 1 and 5:
Regional Ward 2 and 6:
Ward 2 and 6:
Regional Ward 3 and 4:
Ward 3 and 4:
Regional Ward 7 and 8:
Ward 7 and 8:
Regional Ward 9 and 10:
Ward 9 and 10:
|Caledon
|Annette Groves
|Regional Ward 1,2,3:
Regional Ward 3,4,5:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
|Mississauga
|Carolyn Parrish
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
Ward 9:
Ward 10:
Ward 11:
Toronto
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Toronto
|Olivia Chow
|Ward
|Winner
|Incumbent
|Ward 1 – Etobicoke North
|Vincent Crisanti
|Ward 2 – Etobicoke Centre
|Stephen Holyday
|Ward 3 – Etobicoke-Lakeshore
|Amber Morley
|Ward 4 – Parkdale-High Park
|Gord Perks
|Ward 5 – York South-Weston
|Frances Nunziata
|Ward 6 – York Centre
|James Pasternak
|Ward 7 – Humber River-Black Creek
|Anthony Perruzza
|Ward 8 – Eglinton-Lawrence
|Mike Colle
|Ward 9 – Davenport
|Alejandro Bravo
|Ward 10 – Spadina-Fort York
|Ausma Malik
|Ward 11 – University-Rosedale
|Dianne Saxe
|Ward 12 – Toronto-St. Paul’s
|Josh Matlow
|Ward 13 – Toronto Centre
|Chris Moise
|Ward 14 – Toronto-Danforth
|Paula Fletcher
|Ward 15 – Don Valley West
|Rachel Chernos Lin
|Ward 16 – Don Valley East
|Jon Burnside
|Ward 17 – Don Valley North
|Shelley Carroll
|Ward 18 – Willowdale
|Lily Cheng
|Ward 19 – Beaches-East York
|Brad Bradford
|Ward 20 – Scarborough Southwest
|Parthi Kandavel
|Ward 21 – Scarborough Centre
|Michael Thompson
|Ward 22 – Scarborough-Agincourt
|Nick Mantas
|Ward 23 – Scarborough North
|Jamaal Myers
|Ward 24 – Scarborough-Guildwood
|Paul Ainslie
|Ward 25 – Scarborough-Rouge Park
|Neethan Shan
York Region
|Municipality
|Winner
|Incumbent
|Elected Councillors
|Aurora
|Tom Mrakas
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
|East Gwillimbury
|Virginia Hackson
|Ward 1:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 3:
|Georgina
|Margaret Quirk
|Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
|King
|Steve Pellegrini
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
|Markham
|Frank Scarpitti
|Regional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
Ward 8:
|Newmarket
|John Taylor
|Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Ward 7:
|Richmond Hill
|David West
|Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
|Vaughan
|Stephen Del Duca
|Regional:
Regional:
Regional:
Regional:
Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
|Whitchurch-Stouffville
|Iain Lovatt
|Ward 1:
Ward 2:
Ward 3:
Ward 4:
Ward 5:
Ward 6:
Data provided by Association of Muncipalities of Ontario