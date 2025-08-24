E-bike rider seriously injured in Mississauga collision
Posted August 24, 2025 5:46 pm.
Last Updated August 24, 2025 5:48 pm.
An E-bike rider in Mississauga was taken to a trauma centre with serious injuries on Sunday.
Peel Regional Police say the collision took place in the Dundas Street West and Wolfedale Road area just after 4:10 p.m.
The E-bike rider was taken to a Toronto area trauma centre with serious injuries, according to police.
No further description on the E-bike rider or anyone else involved was released.
More to come.