E-bike rider seriously injured in Mississauga collision

An E-bike rider in Mississauga was taken to a trauma centre with serious injuries on Sunday.

Peel Regional Police say the collision took place in the Dundas Street West and Wolfedale Road area just after 4:10 p.m.

The E-bike rider was taken to a Toronto area trauma centre with serious injuries, according to police.

No further description on the E-bike rider or anyone else involved was released.

More to come.