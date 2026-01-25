Full list of school closures as massive snowstorm hits Toronto and GTA

A school bus drives as heavy snow falls in Toronto, Ontario, Canada, on February 27, 2025. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images) Creative Touch Imaging Ltd/NurPhoto

By Denio Lourenco

Posted January 25, 2026 7:50 pm.

Last Updated January 25, 2026 7:51 pm.

Thousands of schools across Southern Ontario will be closed on Monday as a massive winter storm is expected to dump 60 cm of snow on Toronto and the GTA.

Below is a full list of school closures.

CLICK HERE TO LISTEN TO LIVE WEATHER COVERAGE!

City of Toronto:

  • Toronto District School Board: All schools closed Monday.
  • Toronto Catholic District Board: All schools closed Monday.
  • St. Michael’s College School: Closed on Monday.

York Region:

  • York Region District School Board: All schools closed Monday.
  • York Region Catholic District School Board: All schools closed Monday.

Peel Region:

  • Peel District School Board: All schools closed Monday.
  • Dufferin-Peel Catholic District School Board: All schools closed Monday.

Durham Region:

  • Durham District School Board: All schools closed Monday.
  • Durham Catholic District School Board: All schools closed Monday.

Halton Region:

  • Halton District School Board: All schools are closed Monday.
  • Halton Catholic District School Board: All schools are closed Monday.

Post-Secondary Schools:

  • University of Toronto; St. George campus is open Sunday; Mississauga campus closed Sunday; Scarborough campus partially open Sunday.
  • Toronto Metropolitan University closed Sunday.
  • York University closed Sunday.
  • Humber College closed Sunday.
  • George Brown College closed Sunday.
  • Sheridan College closed Sunday.
  • Seneca College some operations closed Sunday.
  • Centennial College closed Sunday.
Submit a Correction
Accessibility Feedback

Top Stories

Major winter storm expected to dump 60 cm of snow on Toronto and GTA

Environment Canada says Sunday's winter storm could end up dropping as much as 60 cm of snow in some parts of Toronto and areas west of the city. In an updated orange winter storm warning, the national...

DEVELOPING

4m ago

'A great deal of disrespect': Canadian veterans outraged by Trump’s NATO comments

A Canadian veteran said U.S. President Donald Trump's recent remarks about the contribution of NATO soldiers in Afghanistan show "a great deal of disrespect" toward those killed while fighting. In an...

4h ago

Carney says Canada has 'no intention' of pursuing free trade deal with China

Prime Minister Mark Carney says Canada has "no intention" of pursuing a free trade deal with China. "We have no intention of doing that with China or any other non-market economy," he told reporters...

7h ago

Australia culls dingoes linked to attack on Canadian Piper James, found dead on beach

A pack of "aggressive" dingoes involved in the death of 19-year-old Canadian Piper James on an Australian beach is being culled, government officials have announced. Preliminary autopsy results released...

7h ago

Top Stories

Major winter storm expected to dump 60 cm of snow on Toronto and GTA

Environment Canada says Sunday's winter storm could end up dropping as much as 60 cm of snow in some parts of Toronto and areas west of the city. In an updated orange winter storm warning, the national...

DEVELOPING

4m ago

'A great deal of disrespect': Canadian veterans outraged by Trump’s NATO comments

A Canadian veteran said U.S. President Donald Trump's recent remarks about the contribution of NATO soldiers in Afghanistan show "a great deal of disrespect" toward those killed while fighting. In an...

4h ago

Carney says Canada has 'no intention' of pursuing free trade deal with China

Prime Minister Mark Carney says Canada has "no intention" of pursuing a free trade deal with China. "We have no intention of doing that with China or any other non-market economy," he told reporters...

7h ago

Australia culls dingoes linked to attack on Canadian Piper James, found dead on beach

A pack of "aggressive" dingoes involved in the death of 19-year-old Canadian Piper James on an Australian beach is being culled, government officials have announced. Preliminary autopsy results released...

7h ago

Most Watched Today

4:37
Winter storm causing delays and cancellations at Pearson

Pearson International Airport spokesperson Sean Davidson provides an update on the winter conditions that are affecting flights at the airport on Sunday.

5h ago

3:42
Winter storm brings hazardous conditions to Toronto and GTHA

The much-anticipated winter storm is bringing plenty of snow and wind gusts into Toronto and the GTHA, creating hazardous driving conditions.

4h ago

2:19
Toronto braces for up to 40 cm of snow Sunday

A major winter storm is set to hit Toronto and the GTHA on Sunday, creating some pretty serious travel issues. An orange winter storm warning is calling for snowfall amounts of between 20 and 40 cm.

10h ago

2:18
Heavy snow and cold temperatures on the way

After bitterly cold weather on Saturday, Toronto is bracing for 20 to 40 cm of snow expected on Sunday.

January 24, 2026 7:07 pm EST EST

2:00
Trump threatens 100 per cent tariffs on Canada over China deal

Referring to Prime Minister Mark Carney as “governor,” Trump's social media post Saturday morning says Canada cannot become a “Drop Off Port” for China to send products into the U.S.

January 24, 2026 2:52 pm EST EST

More Videos