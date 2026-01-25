Full list of school closures as massive snowstorm hits Toronto and GTA
Posted January 25, 2026 7:50 pm.
Last Updated January 25, 2026 7:51 pm.
Thousands of schools across Southern Ontario will be closed on Monday as a massive winter storm is expected to dump 60 cm of snow on Toronto and the GTA.
Below is a full list of school closures.
City of Toronto:
- Toronto District School Board: All schools closed Monday.
- Toronto Catholic District Board: All schools closed Monday.
- St. Michael’s College School: Closed on Monday.
York Region:
- York Region District School Board: All schools closed Monday.
- York Region Catholic District School Board: All schools closed Monday.
Peel Region:
- Peel District School Board: All schools closed Monday.
- Dufferin-Peel Catholic District School Board: All schools closed Monday.
Durham Region:
- Durham District School Board: All schools closed Monday.
- Durham Catholic District School Board: All schools closed Monday.
Halton Region:
- Halton District School Board: All schools are closed Monday.
- Halton Catholic District School Board: All schools are closed Monday.
Post-Secondary Schools:
- University of Toronto; St. George campus is open Sunday; Mississauga campus closed Sunday; Scarborough campus partially open Sunday.
- Toronto Metropolitan University closed Sunday.
- York University closed Sunday.
- Humber College closed Sunday.
- George Brown College closed Sunday.
- Sheridan College closed Sunday.
- Seneca College some operations closed Sunday.
- Centennial College closed Sunday.