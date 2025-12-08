Man rushed to hospital after collision involving tractor-trailer in North York
Posted December 8, 2025 5:02 pm.
Last Updated December 8, 2025 5:04 pm.
A man has been rushed to hospital after a collision between a tractor-trailer and an SUV in North York.
Emergency services were called to Fenmar Drive and Steeles Avenue just before 4 p.m. Tuesday.
A man believed to be in his 20s was rushed to a trauma centre in serious, life-threatening condition.
Fenmar Drive is closed in both directions between Steeles Avenue and Ormont Drive.