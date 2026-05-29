China’s foreign minister Wang Yi set to meet Carney, Anand today
Posted May 29, 2026 4:00 am.
Last Updated May 29, 2026 5:23 am.
OTTAWA — China’s foreign minister Wang Yi is in Ottawa today, the first such visit in a decade.
He is in Canada for a three-day trip that will include meetings with Foreign Affairs Minister Anita Anand and Prime Minister Mark Carney.
The prime minister visited China in January and met with President Xi Jinping.
Canada and China reached a preliminary trade deal after Carney’s visit, when Beijing agreed to lower or eliminate some tariffs on Canadian agriculture products and Canada agreed to reduce tariffs on some Chinese electric vehicles.
On Thursday, Carney said the meetings in China were important because diplomatic relations had broken down, trade had been undermined by a series of tariffs and the relationship was “in need of a reset.”
Wang and Anand are expected to discuss the recently updated Canada-China Strategic Partnership, trade, investment and global security, says a statement released by Anand’s office last week.
This report by The Canadian Press was first published May 29, 2026.
Catherine Morrison, The Canadian Press