Agriculture minister reappoints Canadian Dairy Commission CEO Benoit Basillais
Posted June 1, 2026 5:24 pm.
Last Updated June 1, 2026 6:18 pm.
OTTAWA — Federal Agriculture Minister Heath MacDonald says Benoit Basillais has been reappointed as CEO of the Canadian Dairy Commission.
Basillais will serve an additional three-year term effective July 4.
Basillais was appointed CEO of the commission in 2022, replacing Serge Riendeau.
MacDonald says Basillais’ contributions have helped to ensure a stable, co-ordinated and responsive dairy industry.
Basillais began his career with the Canadian Dairy Commission as an economist in 2003 and has held various leadership positions in the organization.
The Canadian Dairy Commission is a Crown corporation that oversees Canada’s dairy supply management system.
This report by The Canadian Press was first published June 1, 2026.
